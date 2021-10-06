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Нового спикера Рада получит 8 октября — кто претендует на должность

Нового спикера Рада получит 8 октября — кто претендует на должность

6 окт 2021, 11:44
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Верховная Рада назначит нового председателя парламента 8 октября. Об этом на брифинге в кулуарах Рады рассказал 6 октября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Кроме Александра Корниенко, председателя СН, и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло хотят побороться и другие нардепы. Однако фамилий этих кандидатов Арахамия не назвал.

Я думаю, в пятницу (будет голосование — «Ракурс»). Нам надо провести заседание фракции и определить в обед обе кандидатуры, а потом мы будем голосовать, — рассказал Арахамия.

Он добавил, что увольнять Дмитрия Разумкова с должности главы парламента будут 7 октября, после этого СН запланировала заседание фракции. Заседание Рады 7 октября, на котором будут голосовать по поводу отставки Разумкова, проведет Даниил Гетманцев из СН.


Между тем Разумков в ожидании отставки увеличил количество журналистов в Раде.

Источник: Ракурс


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