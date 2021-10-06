Нового спикера Рада получит 8 октября — кто претендует на должность

https://racurs.ua/n161237-novogo-spikera-rada-poluchit-8-oktyabrya-kto-pretenduet-na-doljnost.html

Ракурс

Верховная Рада назначит нового председателя парламента 8 октября. Об этом на брифинге в кулуарах Рады рассказал 6 октября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Кроме Александра Корниенко, председателя СН, и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло хотят побороться и другие нардепы. Однако фамилий этих кандидатов Арахамия не назвал.

Я думаю, в пятницу (будет голосование — «Ракурс»). Нам надо провести заседание фракции и определить в обед обе кандидатуры, а потом мы будем голосовать, — рассказал Арахамия.

Он добавил, что увольнять Дмитрия Разумкова с должности главы парламента будут 7 октября, после этого СН запланировала заседание фракции. Заседание Рады 7 октября, на котором будут голосовать по поводу отставки Разумкова, проведет Даниил Гетманцев из СН.

Между тем Разумков в ожидании отставки увеличил количество журналистов в Раде.