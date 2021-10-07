Вчені пророкують появу нового коронавірусу

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Коронавірус у світі постійно мутує, створюючи нові штами. Американські вчені тим часом пророкують світу появу нового коронавірусу SARS-CoV-3.

За їхніми словами, коронавірус SARS-CoV-2 може повернутися від людини до тварин, після чого знову перейти на людину як новітня мутація SARS-CoV-3 і викликати нову пандемію. Про це повідомляє портал Straits Times.

Для профілактики появи нових мутацій вчені запропонували відстежувати нові захворювання кажанів та інших диких тварин.

Водночас канадські дослідники також попередили про розмах пандемії через підвищену вірулентність варіантів SARS-CoV-2. На їхню думку, своєчасна вакцинація може істотно знизити ризик ускладнень.

Дослідження показують, що вакцина на 80−90% захищає від ризику смерті, навіть якщо не запобігає зараженню. Але для захисту від нових штамів потрібно створювати нові комбіновані препарати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що діти в усьому світі почали масово заражатися маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV), який викликає захворювання дихальних шляхів.