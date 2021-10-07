Ученые предрекли появление нового коронавируса

https://racurs.ua/n161296-poyavlenie-novogo-koronavirusa-predrekli-uchenye-k-chemu-gotovitsya.html

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Коронавирус в мире постоянно мутирует, создавая новые штаммы. Американские ученые тем временем предрекли миру появление нового коронавируса SARS-CoV-3.

По их словам, коронавирус SARS-CoV-2 может вернуться от человека к животным, после чего снова перейти на человека как новейшая мутация SARS-CoV-3 и вызвать новую пандемию. Об этом сообщает портал Straits Times.

В качестве мер профилактики появления новых мутаций ученые предложили отслеживать новые заболевания летучих мышей и других диких животных.

В то же время канадские исследователи также предупредили о большем размахе пандемии из-за повышенной вирулентности вариантов SARS-CoV-2. По их мнению, своевременная вакцинация может существенно снизить риск осложнений.

Исследования показывают, что вакцина на 80−90% защищает от риска смерти, даже если не предотвращает заражение. Но для защиты от новых штаммов нужно создавать новые комбинированные препараты.

Напомним, ранее мы сообщали, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который вызывает заболевания дыхательных путей.

Источник: StraitsTimes