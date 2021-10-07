Украинские ученые оказались соавторами Нобелевского лауреата. Фото: suspilne.media

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Ракурс

Ученые из Украины стали первыми в стране соавторами Нобелевского лауреата.

Исследователи химического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Григоренко, директор Института высоких технологий (ИВТ) КНУ имени Тараса Шевченко профессор Игорь Комаров и бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник стали первыми в Украине соавторами Нобелевского лауреата по химии 2021 года Бенджамина Листа. Об этом сообщили на странице института в Facebook.

Как известно, лауреатами Нобелевской премии в области химии 2021 года стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за открытие новых методов синтеза молекул. Ранее считалось, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты.

Однако ученые разработали новый способ построения молекул — асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах. На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, также он помогает сделать химию более экологичной.

Напомним, в 2020 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпеньтьє за создание метода редактирования геномов. Они обнаружили молекулярный инструмент, который можно использовать для точных надрезов в генетическом материале, что позволяет легко изменить геном.