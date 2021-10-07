Українські вчені виявилися співавторами Нобелівського лауреата. Фото: suspilne.media

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Ракурс

Науковці з України стали першими у країні співавторами Нобелівського лауреата.

Дослідники хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Григоренко, директор Інституту високих технологій (ІВТ) КНУ імені Тараса Шевченка професор Ігор Комаров й колишній аспірант ІВТ Андрій Тимцуник стали першими в Україні співавторами Нобелівського лауреата з хімії 2021 року Бенджаміна Ліста. Про це повідомили на сторінці інституту в Facebook.

Як відомо, лауреатами Нобелівської премії в галузі хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст з Німеччини та Девід Макміллан зі США. Нагороду вони отримали за відкриття нових методів синтезу молекул. Раніше вважалося, що існує всього два типи каталізаторів: метали й ферменти.

Однак науковці розробили новий спосіб побудови молекул — асиметричний органокаталіз, заснований на малих органічних молекулах. На його основі ведуться дослідження нових фармацевтичних препаратів, також він допомагає зробити хімію більш екологічною.

Нагадаємо, у 2020 році лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Дженніфер Дудна і Еммануель Шарпеньтьє за ​​створення методу редагування геномів. Вони виявили молекулярний інструмент, який можна використовувати для точних надрізів у генетичному матеріалі, що дозволяє легко змінити геном.