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Ракурс
Трійцю школярів-втікачів розшукали на Київщині, фото: Андрій Нєбитов

Схованка у кукурудзі — під Києвом вночі шукали школярів-втікачів (ФОТО, ВІДЕО)

7 жов 2021, 11:24
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На Київщині вночі у полі з кукурудзою розшукали трьох школярів з Обухівщини, які зникли напередодні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київській області Андрій Нєбитов.

Школярі — троє 12-річних підлітків — вчора, 6 жовтня, близько 11.00 самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцеперебування.

Поліція встановила, що діти планували втечу заздалегідь і навіть намалювали імпровізований план, — зазначив Нєбитов.

Повідомлення про зникнення дітей надійшло до поліції о 17.00 6 жовтня. До їх пошуку були залучені:

  • всі сили поліції Кагарлика та Обухівщини;
  • спецпризначенці;
  • карний розшук;
  • КОРД;
  • кінологи;
  • ювенальна превенція;
  • мисливці з тепловізорами для пошуків вночі.

Дітей розшукали 7 жовтня о 4.45. Зазначається, що діти навіть обладнали собі схованку на полі.

Шановні батьки, вкотре закликаю вас, цікавтесь життям та дозвіллям ваших дітей, підтримуйте їх та намагайтесь бути ближчими до їх інтересів, — наголошує Нєбитов.


Трійцю школярів-втікачів розшукали на Київщині, фото: Андрій Нєбитов

Джерело: Ракурс


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