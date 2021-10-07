Трійцю школярів-втікачів розшукали на Київщині, фото: Андрій Нєбитов

https://racurs.ua/ua/n161294-shovanka-u-kukurudzu-pid-kyievom-vnochi-shukaly-shkolyariv-vtikachiv-foto-video.html

Ракурс

На Київщині вночі у полі з кукурудзою розшукали трьох школярів з Обухівщини, які зникли напередодні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київській області Андрій Нєбитов.

Школярі — троє 12-річних підлітків — вчора, 6 жовтня, близько 11.00 самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцеперебування.

Поліція встановила, що діти планували втечу заздалегідь і навіть намалювали імпровізований план, — зазначив Нєбитов.

Повідомлення про зникнення дітей надійшло до поліції о 17.00 6 жовтня. До їх пошуку були залучені:

всі сили поліції Кагарлика та Обухівщини;

спецпризначенці;

карний розшук;

КОРД;

кінологи;

ювенальна превенція;

мисливці з тепловізорами для пошуків вночі.

Дітей розшукали 7 жовтня о 4.45. Зазначається, що діти навіть обладнали собі схованку на полі.