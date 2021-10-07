Схованка у кукурудзі — під Києвом вночі шукали школярів-втікачів (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n161294-shovanka-u-kukurudzu-pid-kyievom-vnochi-shukaly-shkolyariv-vtikachiv-foto-video.htmlРакурс
На Київщині вночі у полі з кукурудзою розшукали трьох школярів з Обухівщини, які зникли напередодні.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київській області Андрій Нєбитов.
Школярі — троє 12-річних підлітків — вчора, 6 жовтня, близько 11.00 самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцеперебування.
Поліція встановила, що діти планували втечу заздалегідь і навіть намалювали імпровізований план, — зазначив Нєбитов.
Повідомлення про зникнення дітей надійшло до поліції о 17.00 6 жовтня. До їх пошуку були залучені:
- всі сили поліції Кагарлика та Обухівщини;
- спецпризначенці;
- карний розшук;
- КОРД;
- кінологи;
- ювенальна превенція;
- мисливці з тепловізорами для пошуків вночі.
Дітей розшукали 7 жовтня о 4.45. Зазначається, що діти навіть обладнали собі схованку на полі.
Шановні батьки, вкотре закликаю вас, цікавтесь життям та дозвіллям ваших дітей, підтримуйте їх та намагайтесь бути ближчими до їх інтересів, — наголошує Нєбитов.