Троицу школьников-беглецов разыскали в Киевской области, фото: Андрей Небытов

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Ракурс

На Киевщине ночью в поле с кукурузой разыскали трех школьников из Обуховщини, пропавших накануне.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Школьники — трое 12-летних подростков — вчера, 6 октября, около 11.00 самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении.

Полиция установила, что дети планировали побег заранее и даже нарисовали импровизированный план, — отметил Небытов.

Сообщение об исчезновении детей поступило в полицию в 17.00 6 октября. К их поиску были привлечены:

все силы полиции Кагарлыка и Обуховщини;

спецназовцы;

уголовный розыск;

КОРД;

кинологи;

ювенальная превенция;

охотники с тепловизорами для поисков ночью.

Детей разыскали 7 октября в 4.45. Отмечается, что дети даже оборудовали себе убежище на поле.