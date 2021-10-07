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Ракурс
Троицу школьников-беглецов разыскали в Киевской области, фото: Андрей Небытов

Тайник в кукурузе — под Киевом ночью искали школьников-беглецов (ФОТО, ВИДЕО)

7 окт 2021, 11:24
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На Киевщине ночью в поле с кукурузой разыскали трех школьников из Обуховщини, пропавших накануне.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Школьники — трое 12-летних подростков — вчера, 6 октября, около 11.00 самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении.

Полиция установила, что дети планировали побег заранее и даже нарисовали импровизированный план, — отметил Небытов.

Сообщение об исчезновении детей поступило в полицию в 17.00 6 октября. К их поиску были привлечены:

  • все силы полиции Кагарлыка и Обуховщини;
  • спецназовцы;
  • уголовный розыск;
  • КОРД;
  • кинологи;
  • ювенальная превенция;
  • охотники с тепловизорами для поисков ночью.

Детей разыскали 7 октября в 4.45. Отмечается, что дети даже оборудовали себе убежище на поле.

Уважаемые родители, в который раз призываю вас, интересуйтесь жизнью и досугом ваших детей, поддерживайте их и старайтесь быть ближе к их интересам, — подчеркивает Небытов.


Троицу школьников-беглецов разыскали в Киевской области, фото: Андрей Небытов

Источник: Ракурс


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