Тайник в кукурузе — под Киевом ночью искали школьников-беглецов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n161294-taynik-v-kukuruze-pod-kievom-nochu-iskali-shkolnikov-beglecov-foto-video.htmlРакурс
На Киевщине ночью в поле с кукурузой разыскали трех школьников из Обуховщини, пропавших накануне.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.
Школьники — трое 12-летних подростков — вчера, 6 октября, около 11.00 самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении.
Полиция установила, что дети планировали побег заранее и даже нарисовали импровизированный план, — отметил Небытов.
Сообщение об исчезновении детей поступило в полицию в 17.00 6 октября. К их поиску были привлечены:
- все силы полиции Кагарлыка и Обуховщини;
- спецназовцы;
- уголовный розыск;
- КОРД;
- кинологи;
- ювенальная превенция;
- охотники с тепловизорами для поисков ночью.
Детей разыскали 7 октября в 4.45. Отмечается, что дети даже оборудовали себе убежище на поле.
Уважаемые родители, в который раз призываю вас, интересуйтесь жизнью и досугом ваших детей, поддерживайте их и старайтесь быть ближе к их интересам, — подчеркивает Небытов.