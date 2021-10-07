Полуторагодовалый ребенок заболел болезнью, которую победили 100 лет назад

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В Украине официально подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка. Случай паралича зафиксировали у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области.

Полиовирус подтвердили у ребенка из многодетной семьи в одном из сел недалеко от Ровно.

В Минздраве рассказали, что болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок по религиозным убеждениям.

Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей.

Главный санитарный врач области Роман Сафонов рассказал, что для окончательного подтверждения диагноза (паралитический полиомиелит) должно пройти 60 дней.

Сафонов уточнил, что в основном 70% детей болеют без каких-либо симптомов, только один ребенок на 200 имеет паралич и другие тяжелые проявления.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.

Болезнь сначала протекает незаметно и это ухудшает шансы больного на выздоровление.

С ноября 2020 года продолжается вспышка полиомиелита в Таджикистане. Продолжает регистрироваться циркуляция дикого вируса полиомиелита в Афганистане и Пакистане.