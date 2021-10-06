ВОЗ. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n161277-pervaya-v-mire-vakcinu-ot-malyarii-odobrila-voz.html

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Вакцина от малярии появилась в мире — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для использования препарат Mosquirix.

Вакцинировать ней будут детей в некоторых странах Африки от рождения. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

Новая вакцина, созданная компанией GlaxoSmithKline, «пробуждает» иммунную систему ребенка для борьбы с Plasmodium falciparum, который является возбудителем малярии. Препарат рекомендуют использовать после тестовой иммунизации 800 тыс. детей в Гане, Кении и Малави.

По словам гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса, вакцинация поможет сохранить десятки тысяч детских жизней ежегодно.

Это исторический момент. Долгожданная вакцина от малярии для детей — это прорыв в науке, здоровье детей и борьбе с малярией, — заявил гендиректор ВОЗ.



Следующий шаг — решение о финансировании программы вакцинации от малярии для широкого применения в Африке.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине продолжается — теперь украинцы могут привиться от гриппа уже в начале эпидемического сезона. Государство уже получило препараты от трех производителей.