Причину появления «ковидных пальцев» назвали ученые

https://racurs.ua/n161253-prichinu-poyavleniya-kovidnyh-palcev-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Почему у некоторых больных коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдается поражение пальцев ног и рук, напоминающие ожоги и обморожения, объяснили ученые.

Побочный эффект может появиться у людей в любом возрасте, но чаще он поражает детей и подростков. Некоторые пациенты переносят это безболезненно, однако иногда случаются довольно болезненные высыпания и волдыри, сопровождающиеся зудом. Об этом сообщает ВВС.

По мнению ученых, «ковидные пальцы», вероятно, являются побочным эффектом переключения организма в режим атаки для борьбы с вирусом. Британский ортопед доктор Иван Бристоу заявил, что в большинстве случаев такие поражения проходят сами по себе, однако некоторым может потребоваться лечение кремами и другими лекарствами.

Врачи указывают, что «ковидные пальцы» чаще оказывались на ранней стадии пандемии, но менее распространены в нынешней волне штамма «Дельта». Ученые не исключают, что это может быть связано с вакцинацией.

Весной 2020 года исследователи изучили 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию пальцев ног. Удалось определить, что в этом процессе задействован противовирусный белок под названием интерферон первого типа, а также тип антител, которые ошибочно атакуют собственные клетки и ткани человека.