«Красную» зону анонсирует Шмыгаль — как будут работать области

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«Красную» зону карантина анонсировал премьер Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 6 октября. Глава правительства рассказал, какой режим будет действовать в проблемных регионах. По словам Шмыгаля, в ближайшие дни несколько областей могут попасть в «красную» зону.

Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов, — отметил Шмыгаль в среду.

В «красной» зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1−4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

На начало этой недели почти 81% работников школ прививались по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в «желтой» зоне, — отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил украинских педагогов за ответственное отношение к безопасности образовательного процесса.

Ранее сегодня стало известно, что Львов со следующей недели могут закрыть на локдаун из-за плохой статистики заболевания коронавирусной инфекцией. Речь идет о таких ограничениях: ограничение массовых мероприятий; дистанционный режим учебных заведений; прекращение плановых операций в больницах, которые принимают больных COVID-19.

Напомним, коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой. Сейчас три области соответствуют критериям красного уровня эпидемиологической опасности. За прошедшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 35%, уровень госпитализаций — на 34%. Сейчас Харьковская, Запорожская и Херсонская области формально соответствуют критериям «красного» уровня карантина. Также в зоне риска находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.