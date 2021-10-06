Львов закрывают на локдаун

Львов закрывают на локдаунhttps://racurs.ua/n161247-lvov-zakryvaut-na-lokdaun.htmlРакурс
Львов со следующей недели могут закрыть на локдаун. О введении жесткого карантина 6 октября сообщил мэр Андрей Садовый.
Окончательное решение о локдауне примет местная комиссия 8 октября.
Есть плохая статистика заболевания коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это надо с умом. Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия, — сообщил Садовый в своих соцсетях.
Речь идет о таких ограничениях:
- ограничения массовых мероприятий;
- переведение учебных заведений на дистанционный режим;
- прекращение плановых операций в больницах, которые принимают больных COVID-19.
В начале октября Садовый предупреждал, что Львов не сможет избежать красной зоны карантина в Украине.
Он рассказывал, что в больницах в тяжелом состоянии находятся люди, которые ранее не болели коронавирусом, а также те, кто не делал прививки от COVID-19. Между тем во Львове все школы города вышли на вакцинацию более 80% персонала.