Львов закрывают на локдаун

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Львов со следующей недели могут закрыть на локдаун. О введении жесткого карантина 6 октября сообщил мэр Андрей Садовый.

Окончательное решение о локдауне примет местная комиссия 8 октября.

Есть плохая статистика заболевания коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это надо с умом. Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия, — сообщил Садовый в своих соцсетях.

Речь идет о таких ограничениях:

ограничения массовых мероприятий;

переведение учебных заведений на дистанционный режим;

прекращение плановых операций в больницах, которые принимают больных COVID-19.

В начале октября Садовый предупреждал, что Львов не сможет избежать красной зоны карантина в Украине.

Он рассказывал, что в больницах в тяжелом состоянии находятся люди, которые ранее не болели коронавирусом, а также те, кто не делал прививки от COVID-19. Между тем во Львове все школы города вышли на вакцинацию более 80% персонала.