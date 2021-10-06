Новые подозрения мэру Одессы Труханову подписала Венедиктова

Геннадий Труханов. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/n161246-novye-podozreniya-meru-odessy-truhanovu-podpisala-venediktova.html

Ракурс

Подозрения городскому голове Одессы Геннадию Труханову подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Пять подписанных подозрений касаются дел Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Венедиктова 6 октября сообщила на собственной странице в Facebook.

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