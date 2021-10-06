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Ракурс
Геннадий Труханов. Фото: LB.ua

Новые подозрения мэру Одессы Труханову подписала Венедиктова

6 окт 2021, 13:11
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Подозрения городскому голове Одессы Геннадию Труханову подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Пять подписанных подозрений касаются дел Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Венедиктова 6 октября сообщила на собственной странице в Facebook.


(Обновляется)

Источник: Ракурс


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