Новые подозрения мэру Одессы Труханову подписала Венедиктова

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Геннадий Труханов. Фото: LB.ua
Новые подозрения мэру Одессы Труханову подписала Венедиктоваhttps://racurs.ua/n161246-novye-podozreniya-meru-odessy-truhanovu-podpisala-venediktova.htmlРакурс
Подозрения городскому голове Одессы Геннадию Труханову подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Пять подписанных подозрений касаются дел Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Венедиктова 6 октября сообщила на собственной странице в Facebook.
(Обновляется)
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