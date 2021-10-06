Нові підозри меру Одеси Труханову підписала Венедіктова

Геннадій Труханов. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n161246-novi-pidozry-meru-odesy-truhanovu-pidpysala-venediktova.html

Ракурс

Підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову підписала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

П’ять підписаних підозр стосуються справ Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це Венедіктова 6 жовтня повідомила на власній сторінці у Facebook.

Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурора САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваними стали міський голова Геннадій Труханов, низка міських посадовців та «один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити».

Правоохоронці зуміли задокументувати протиправну діяльність Труханова та колишнього прокурора області Олега Жученка та бізнесмена Володимира Галантерника. Венедіктова відзначає, що цей бізнесмен «вміло нарядив всіх цих героїв у різні одежинки і „крутив“ ними як хотів, прямо як на виставі в театрі юного глядача».

Слідчі вважають, що ці особи причетні до низки злочинів щодо заволодіння земельними ділянками в Одесі, яке фігуранти справи називали «орендою». Збитки міського бюджету склали понад 533 млн грн.

Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану — кримінально карані діяння, — написала Венедіктова.

Нагадаємо, 11 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок у «справі заводу «Краян» меру Одеси Геннадію Труханову.