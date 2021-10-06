Нобелівську премію 2021 року з хімії присудили за нові методи синтезу молекул

https://racurs.ua/ua/n161245-nobelivsku-premiu-2021-roku-z-himiyi-prysudyly-za-novi-metody-syntezu-molekul.html

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Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Бенджамін Ліст з Ніпеччини та амеркианець Девід Макміллан за відкриття нових методів синтезу молекул.

Нагороду вони отримали за «за розвиток асиметричного органокаталіза». Ввчені розробили абсолютно новий інструмент для побудови молекул. Його застосування включає дослідження нових фармацевтичних препаратів, а також допомогло зробити хімію зеленішою.

Нобелівський комітет відзначає, що каталізатори, які контролюють і прискорюють хімічні реакції, є фундаментальними інструментами хіміків. Довгий час дослідники вважали, що є тільки два типи каталізаторів: метали і ферменти.

Однак Ліст і Макміллан у 2000 році незалежно один від одного розробили третій тип каталізу — асиметричний органокаталіз. Він заснований на невеликих органічних молекулах.

Торік Нобелівську премію з хімії вручили Дженніфер Дудне і Еммануель Шарпантьє за створення методу редагування геномів.

Нобелівський тиждень традиційно розпочався з оголошення лауреатів премії з медицини та фізіології, потім оголосили імена володарів нагороди з фізики.

7 жовтня назвуть лауреата премії з літератури, а 8 жовтня — лауреата премії миру. Нобелівський тиждень закінчиться 11 жовтня, коли стануть відомі лауреати премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Держбанком Швеції.