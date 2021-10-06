Пенсіонерів з окупованих ОРДЛО запросили в «Дію». Фото:

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Пенсіонери з окупованого Донбасу зможуть віддалено пройти ідентифікацію.

Така можливість для мешканців ОРДЛО з’явиться до кінця 2021 року. Ідентифікацію можна буде пройти через сервіс «Дія». Відповідну постанову 5 жовтня прийняв Кабінет міністрів України. Про це повідомила Українська делегація в Тристоронній контактній групі в Telegram.

Зазначається, що цю процедуру можна пройти в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису в додатку «Дія». Для цього треба буде зареєструватися на порталі «Дія» або завантажити відповідний додаток на смартфон.

Після цього треба перейти в «Меню», вибрати «Дія. Підпис» і натиснути «Створити». Далі потрібно підтвердити особу за допомогою перевірки по фото, NFC або BankID. Крім того, варто вигадати п’ятизначний код для «Дія. Підпис». Після цього на порталі Пенсійного фонду України треба буде завершити процедуру ідентифікації.

Нагадаємо, через портал «Дія» можна подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Оплатити збір теж можна буде онлайн. У Кабміні упевнені, що така процедура унеможливить корупцію під час процедури розмитнення.