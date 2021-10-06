Пенсионеров из оккупированных ОРДЛО пригласили в «Дію». Фото:

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Ракурс

Пенсионеры из оккупированного Донбасса смогут удаленно пройти идентификацию.

Такая возможность для жителей ОРДЛО появится до конца 2021 года. Идентификацию можно будет пройти через сервис «Дія». Соответствующее постановление 5 октября принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщила Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

Отмечается, что эту процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении «Дія». Для этого надо будет зарегистрироваться на портале «Дія» или скачать соответствующее приложение на смартфон.

После этого надо перейти в «Меню», выбрать «Дія. Подпись» и нажать «Создать». Далее нужно подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID. Кроме того, стоит придумать пятизначный код для

«Дія. Подпись». После этого на портале Пенсионного фонда Украины надо будет завершить процедуру идентификации.

Напомним, через портал «Дія» можно подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн. В Кабмине уверены, что такая процедура сделает невозможным коррупцию во время процедуры растаможивания.