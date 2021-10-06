Арахамія назвав офшори Зеленського “нормальним процесом” і згадав про свої

https://racurs.ua/ua/n161243-arahamiya-nazvav-ofshory-zelenskogo-normalnym-procesom-i-zgadav-pro-svoyi.html

Ракурс

Офшори Володимира Зеленського прокоментував очільник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Нардеп назвав цю ситуацію «нормальним процесом», а також розповів про офшори своєї дружини на Сейшелах.

Є дві сторони офшорів: негативна і позитивна. Позитивна полягає в тому, що це зазвичай міжнародна юрисдикція. Якщо ви зараз подивитеся, наприклад топ-100 мільярдерів світу, то майже у кожного є офшорна компанія, на якій зберігається якесь майно, яке може бути захищене, — пояснив під час брифінгу у Верховній Раді 6 жовтня «слуга».

Також він згадав і про негативний бік офшорів.

Негативна сторона офшорів — це потенційні якісь маніпуляції з податками. Ось із цим треба боротися. Я вам нагадую, що за 30 років (незалежності України) тільки «Слуга народу» ухвалила антиофшорний законопроект, — додав представник політсили Зеленського.

У розслідуванні Pandora Papers було вказано, що Зеленський та його оточення могли бути причетними до переведення 40 млн дол. від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським, проти якого у США ведуть розслідування.

Мабуть, не знають, що офшори — це нормальний процес, — переконаний Арахамія.



За його словами, навіть зараз в декларації на його дружині зафіксовано офшор на Сейшелах.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ оприлюднили нову порцію розслідування про діяльність офшорних компаній під назвою Pandora Papers, в якому містилася інформація про офшори високопосадовців України, РФ, Великої Британії, Гондурасу та низки інших країн.