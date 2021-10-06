Беленюк продає "золото" Токійської Олімпіади - що сталося

https://racurs.ua/ua/n161241-belenuk-prodaie-zoloto-tokiyskoyi-olimpiady-scho-stalosya.html

Ракурс

Жан Беленюк, український олімпійський чемпіон Токіо-2020, продає свою нагороду.

Борець-нардеп прагне у такий спосіб допомогти хворим дітям в Україні.

Дуже багато вже зробили фото з моєї золотою медаллю, яку я привіз з Токіо. Вона — честь і гордість нашої країни і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України! Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям! — написав чемпіон на своїй сторінці у Фейсбук 6 жовтня.

Беленюк попросив у своїх читачів поради — що вони думають з цього приводу і чи варто продавати «золото» Олімпіади.

З цього приводу відомий коментатор Сергій Савелій заперечив Беленюку. Мовляв, не треба цього робити. Краще створити Фонд допомоги дітям, внести туди частину своїх призових, закликати друзів, спортсменів, нардепів.

Його колега Дмитро Лазуткін підтримав спортсмена, оскільки статус чемпіона — це назавжди, а медаль — це тільки шматок металу.

Український баскетболіст в НБА Слава Медведенко пригадав, що також хотів продати свій перстень чемпіона Асоціації, аби побудувати зал для баскетболу в Україні. Утім, він порадив Беленюку в сесійній залі сприяти доброчинності.

Беленюк у 2019 році став нардепом від партії «Слуга народу». «Ракурс» писав, що народний депутат став олімпійським чемпіоном. У фіналі Олімпіади українець здолав триразового призера чемпіонатів світу — представника Угорщини Віктора Лорінца. Для Беленюка фінал Олімпіади в Токіо став другим у кар'єрі. У 2016 році він також дійшов до фіналу, але програв і став володарем срібної медалі.