УЄФА залишила Крим Україні на лого Євро-2024. Скріншот з відео

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Новий логотип Чемпіонату Європи з футболу 2024, який пройде в Німеччині, представила УЄФА.

Під час презентації на Олімпійському стадіоні в Берліні показали ролик з картою Європи, на якій Крим віднесено до території України. Про це повідомляє прес-служба UEFA в Twitter.

Також у логотипові використали 55 прапорів асоціацій-членів УЄФА, а також використані обриси Олімпійського стадіону. У центрі лого розташований кубок Анрі Делоне, а кольорові фрагменти навколо трофея представляють 24 команди-учасниці Євро.

Нагадаємо, УЄФА дозволила зберегти гасла «Слава Україні» та «Героям слава», зображення карти України з її неподільними кордонами на формі Національної збірної України з футболу.