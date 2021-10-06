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УЕФА оставила Крым Украине на лого Евро-2024.

УЕФА оставила Крым Украине на лого Евро-2024 (ФОТО)

6 окт 2021, 12:13
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Новый логотип чемпионата Европы по футболу 2024, который пройдет в Германии, представила УЕФА.

Во время презентации на Олимпийском стадионе в Берлине показали ролик с картой Европы, на которой Крым отнесен к территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба UEFA в Twitter.

Также в логотипе использовали 55 флагов ассоциаций-членов УЕФА, а также использованы очертания Олимпийского стадиона. В центре лого расположен кубок Анри Делоне, а цветные фрагменты вокруг трофея представляют 24 команды-участницы евро.

УЕФА оставила Крым Украине на лого Евро-2024. Скриншот с видео

Берлинский «Олимпиаштадион» в цветах Евро-2024. Фото: Yellow


Логотип Евро-2024. Фото: канал Футбол 1,2,3

Напомним, УЕФА позволила сохранить лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», изображение карты Украины с ее неделимыми границами на форме национальной сборной Украины по футболу.

Источник: Ракурс


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