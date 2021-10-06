Шторм усыпал гигантскими червями остров в Азии

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Ракурс

Шторм усыпал гигантскими «дарами моря» остров в Азии — стихия бушевала ночью на острове Кунашир близ Японии, побережье которого усыпало моллюсками-деликатесами сахалинской спизулой (Spisula sachalinensis) и рапанами.

Спизулу добывают в сезон с мая по конец ноября. Она обитает в Японском и Охотском морях в прибойных песчаных зонах бухт и заливов на небольшой глубине. Теперь жители острова носят ее мешками и ведрами. Об этом пишет National Geographic.

«Дорожка» из моллюсков протянулась по меньшей мере на два километра. Также побережье острова усыпано гигантскими червями сиреневого цвета (Urechis unicinctus). В англоязычных странах из-за своей формы животное получило неофициально название «рыба-пенис».

Напомним, незадолго до капитуляции Японии в 1945 году СССР объявил ей войну, захватив северные территории страны — Курильские острова. С тех пор Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а также группы мелких островов Хабомаи и считает их оккупированной РФ северной территорией своей страны.