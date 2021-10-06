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Ракурс
Шторм засипав гігантськими хробаками острів в Азії / Фото: lubsanovaoksana/Instagram

Шторм засипав гігантськими хробаками острів в Азії (ВІДЕО)

6 жов 2021, 12:10
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Шторм засипав гігантськими «дарами моря» острів в Азії — стихія вирувала вночі на острові Кунашир поблизу Японії, узбережжя якого засипало молюсками-делікатесами сахалінською спізулою (Spisula sachalinensis) та рапанами.

Спізулу добувають в сезон з травня по кінець листопада. Вона мешкає в Японському і Охотському морях в прибійних піщаних зонах бухт і заток на невеликій глибині. Тепер мешканці острова носять її мішками і відрами. Про це пише National Geographic.

«Доріжка» з молюсків простяглася щонайменше на два кілометри. Також узбережжя острова засипане гігантськими хробаками бузкового кольору (Urechis unicinctus). В англомовних країнах через свою форму тварина отримала неофіційну назву «риба-пеніс».

Фото: lubsanovaoksana/Instagram


Нагадаємо, незадовго до капітуляції Японії у 1945 році СРСР оголосив їй війну, захопивши північні території країни — Курильські острови. З тих пір Токіо оскаржує приналежність островів Ітуруп, Кунашир і Шикотан, а також групи дрібних островів Хабомаї і вважає їх окупованою РФ північною територією своєї країни.

Джерело: Ракурс


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