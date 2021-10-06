Шторм засипав гігантськими хробаками острів в Азії / Фото: lubsanovaoksana/Instagram

https://racurs.ua/ua/n161239-shtorm-zasypav-gigantskymy-hrobakamy-ostriv-v-aziyi-video.html

Ракурс

Шторм засипав гігантськими «дарами моря» острів в Азії — стихія вирувала вночі на острові Кунашир поблизу Японії, узбережжя якого засипало молюсками-делікатесами сахалінською спізулою (Spisula sachalinensis) та рапанами.

Спізулу добувають в сезон з травня по кінець листопада. Вона мешкає в Японському і Охотському морях в прибійних піщаних зонах бухт і заток на невеликій глибині. Тепер мешканці острова носять її мішками і відрами. Про це пише National Geographic.

«Доріжка» з молюсків простяглася щонайменше на два кілометри. Також узбережжя острова засипане гігантськими хробаками бузкового кольору (Urechis unicinctus). В англомовних країнах через свою форму тварина отримала неофіційну назву «риба-пеніс».

Нагадаємо, незадовго до капітуляції Японії у 1945 році СРСР оголосив їй війну, захопивши північні території країни — Курильські острови. З тих пір Токіо оскаржує приналежність островів Ітуруп, Кунашир і Шикотан, а також групи дрібних островів Хабомаї і вважає їх окупованою РФ північною територією своєї країни.