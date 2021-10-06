Автомобільні номери можна обирати онлайн — новація МВСhttps://racurs.ua/ua/n161238-avtomobilni-nomery-mojna-obyraty-onlayn-novaciya-mvs.htmlРакурс
Автомобільні номерні знаки як платні, так і безкоштовні можна обирати онлайн. Така послуга почала працювати з 5 жовтня.
Обирайте щасливі або улюблені цифри та їхні комбінації із задоволенням, — написав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий на своїй сторінці у Facebook.
Нововведення дає онлайн-доступ до всіх доступних для закріплення номерних знаків в усіх сервісних центрах МВС. Список наявних у МВС номерних знаків доступний за посиланням.
При цьому існують два варіанти алгоритму пошуку вільного номерного знаку.
- «Наявність в області» — обравши цей критерій пошуку, можна дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону із зазначенням їхньої вартості.
- «Числова комбінація — цей інструмент дозволяє знайти бажану комбінацію цифр номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.
Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. У функціоналі номерні знаки не бронюються. Тому, збираючись до сервісного центру МВС, краще обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій, наявних у ньому, — пояснили в МВС.