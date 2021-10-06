Автомобільні номери можна обирати онлайн – новація МВС. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n161238-avtomobilni-nomery-mojna-obyraty-onlayn-novaciya-mvs.html

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Автомобільні номерні знаки як платні, так і безкоштовні можна обирати онлайн. Така послуга почала працювати з 5 жовтня.

Обирайте щасливі або улюблені цифри та їхні комбінації із задоволенням, — написав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий на своїй сторінці у Facebook.

Нововведення дає онлайн-доступ до всіх доступних для закріплення номерних знаків в усіх сервісних центрах МВС. Список наявних у МВС номерних знаків доступний за посиланням.

При цьому існують два варіанти алгоритму пошуку вільного номерного знаку.

«Наявність в області» — обравши цей критерій пошуку, можна дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону із зазначенням їхньої вартості.

«Числова комбінація — цей інструмент дозволяє знайти бажану комбінацію цифр номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.