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Ракурс
Автомобільні номери можна обирати онлайн – новація МВС. Фото: 24 канал

Автомобільні номери можна обирати онлайн — новація МВС

6 жов 2021, 12:03
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Автомобільні номерні знаки як платні, так і безкоштовні можна обирати онлайн. Така послуга почала працювати з 5 жовтня.

Обирайте щасливі або улюблені цифри та їхні комбінації із задоволенням, — написав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий на своїй сторінці у Facebook.

Нововведення дає онлайн-доступ до всіх доступних для закріплення номерних знаків в усіх сервісних центрах МВС. Список наявних у МВС номерних знаків доступний за посиланням.

При цьому існують два варіанти алгоритму пошуку вільного номерного знаку.


  • «Наявність в області» — обравши цей критерій пошуку, можна дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону із зазначенням їхньої вартості.
  • «Числова комбінація — цей інструмент дозволяє знайти бажану комбінацію цифр номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. У функціоналі номерні знаки не бронюються. Тому, збираючись до сервісного центру МВС, краще обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій, наявних у ньому, — пояснили в МВС.

Джерело: Ракурс


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