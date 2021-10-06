Автомобильные номера можно выбирать онлайн — новация МВДhttps://racurs.ua/n161238-avtomobilnye-nomera-mojno-vybirat-onlayn-novaciya-mvd.htmlРакурс
Автомобильные номерные знаки как платные, так и бесплатные можно выбирать онлайн. Такая услуга начала действовать с 5 октября.
С удовольствием выбирайте счастливы любимые цифры или их комбинации, — написал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый на своей странице в Facebook.
Нововведение дает онлайн-доступ ко всем доступным для закрепления номерным знакам во всех сервисных центрах МВД. Список имеющихся в МВД номерных знаков доступен по ссылке.
При этом существуют два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака.
- «Наличие в области» — выбрав этот критерий поиска, можно узнать все номерные знаки, имеющиеся в сервисных центрах МВД и ЦНАПах конкретного региона с указанием их стоимости.
- «Числовая комбинация — этот инструмент позволяет найти желаемую комбинацию цифр номерного знака всех сервисных центров МВД и ЦНАПах.
Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени, то есть после закрепления номерной знак не появится. В функционале номерные знаки не бронируются. Поэтому, собираясь в сервисный центр МВД, лучше выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций, имеющихся в нем, — объяснили в МВД.