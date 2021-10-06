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Ракурс
Автомобильные номера можно выбирать онлайн – новация МВД. Фото: 24 канал

Автомобильные номера можно выбирать онлайн — новация МВД

6 окт 2021, 12:03
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Автомобильные номерные знаки как платные, так и бесплатные можно выбирать онлайн. Такая услуга начала действовать с 5 октября.

С удовольствием выбирайте счастливы любимые цифры или их комбинации, — написал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый на своей странице в Facebook.

Нововведение дает онлайн-доступ ко всем доступным для закрепления номерным знакам во всех сервисных центрах МВД. Список имеющихся в МВД номерных знаков доступен по ссылке.

При этом существуют два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака.


  • «Наличие в области» — выбрав этот критерий поиска, можно узнать все номерные знаки, имеющиеся в сервисных центрах МВД и ЦНАПах конкретного региона с указанием их стоимости.
  • «Числовая комбинация — этот инструмент позволяет найти желаемую комбинацию цифр номерного знака всех сервисных центров МВД и ЦНАПах.

Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени, то есть после закрепления номерной знак не появится. В функционале номерные знаки не бронируются. Поэтому, собираясь в сервисный центр МВД, лучше выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций, имеющихся в нем, — объяснили в МВД.

Источник: Ракурс


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