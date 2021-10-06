Автомобильные номера можно выбирать онлайн – новация МВД. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n161238-avtomobilnye-nomera-mojno-vybirat-onlayn-novaciya-mvd.html

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Автомобильные номерные знаки как платные, так и бесплатные можно выбирать онлайн. Такая услуга начала действовать с 5 октября.

С удовольствием выбирайте счастливы любимые цифры или их комбинации, — написал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый на своей странице в Facebook.

Нововведение дает онлайн-доступ ко всем доступным для закрепления номерным знакам во всех сервисных центрах МВД. Список имеющихся в МВД номерных знаков доступен по ссылке.

При этом существуют два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака.

«Наличие в области» — выбрав этот критерий поиска, можно узнать все номерные знаки, имеющиеся в сервисных центрах МВД и ЦНАПах конкретного региона с указанием их стоимости.

«Числовая комбинация — этот инструмент позволяет найти желаемую комбинацию цифр номерного знака всех сервисных центров МВД и ЦНАПах.