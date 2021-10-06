Беленюк продает «золото» Токийской Олимпиады — что случилось

https://racurs.ua/n161241-belenuk-prodaet-zoloto-tokiyskoy-olimpiady-chto-sluchilos.html

Ракурс

Жан Беленюк, украинский олимпийский чемпион Токио-2020, продает свою награду.

Борец-нардеп стремится таким образом помочь больным детям в Украине.

Очень много уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она — честь и гордость нашей страны и благодарен Богу и команде, что именно мне удалось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям! — написал чемпион на своей странице в Фейсбук 6 октября.

Беленюк попросил у своих читателей совет — что они думают по этому поводу и стоит ли продавать «золото» Олимпиады.

Известный комментатор Сергей Савелий ответил Беленюку: не надо этого делать, а лучше создать Фонд помощи детям, внести туда часть своих призовых, призвать пополнить кассу друзей, спортсменов, нардепов.

Его коллега Дмитрий Лазуткин поддержал спортсмена, поскольку статус чемпиона — это навсегда, а медаль — это только кусок металла.

Украинский баскетболист в НБА Слава Медведенко вспомнил, что также хотел продать свой перстень чемпиона Ассоциации, чтобы построить зал для баскетбола в Украине. Впрочем, он посоветовал Беленюку именно в сессионном зале способствовать благотворительности.

Беленюк в 2019 году стал нардепом от партии «Слуга народа». «Ракурс» писал, что народный депутат стал олимпийским чемпионом. В финале Олимпиады украинец одолел трехкратного призера чемпионатов мира — представителя Венгрии Виктора Лоринца.

Для Беленюка финал Олимпиады в Токио стал вторым в карьере. В 2016 году он также дошел до финала, но проиграл и стал обладателем серебряной медали.