Арахамия назвал офшоры Зеленского «нормальным процессом» и вспомнил о своих

https://racurs.ua/n161243-arahamiya-nazval-ofshory-zelenskogo-normalnym-processom-i-vspomnil-o-svoih.html

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Офшоры Владимира Зеленского прокомментировал глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Нардеп назвал эту ситуацию «нормальным процессом», а также рассказал об офшорах своей жены на Сейшелах.

Есть две стороны офшоров: негативная и позитивная. Положительная заключается в том, что это обычно международная юрисдикция. Если вы сейчас посмотрите, например топ-100 миллиардеров мира, то почти у каждого есть офшорная компания, на которой хранится какое-то имущество, которое может быть защищено, — пояснил на брифинге в Верховной Раде 6 октября «слуга».

Также он упомянул и об отрицательной стороне офшоров.

Отрицательная сторона офшоров — это потенциальные какие-то манипуляции с налогами. Вот с этим надо бороться. Я вам напоминаю, что за 30 лет (независимости Украины) только «Слуга народа» приняла антиофшорный законопроект, — добавил представитель политсилы Зеленского.

В расследовании Pandora Papers было указано, что Зеленский и его окружение могли быть причастны к переводу 40 млн долл. от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, против которого в США ведут расследование.

Видимо, не знают, что офшоры — это нормальный процесс, — убежден Арахамия.



По его словам, даже сейчас в декларации на его жене зафиксирован офшор на Сейшелах.

Напомним, недавно СМИ обнародовали новую порцию расследования о деятельности офшорных компаний под названием Pandora Papers, в котором содержалась информация об офшорах чиновников Украины, РФ, Великобритании, Гондураса и ряда других стран.