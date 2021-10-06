Нобелевскую премию 2021 года по химии присудили за новые методы синтеза молекул

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Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Бенджамин Лист с Германии и американец Дэвид Макмиллан за открытие новых методов синтеза молекул.

Награду они получили «за развитие асимметричного органокатализа». Ученые разработали совершенно новый инструмент для построения молекул. Его применение включает исследование новых фармацевтических препаратов, а также помогло сделать химию зеленее.

Нобелевский комитет отмечает, что катализаторы, которые контролируют и ускоряют химические реакции, являются фундаментальными инструментами химиков. Долгое время исследователи считали, что есть только два типа катализаторов: металлы и ферменты.

Однако Лист и Макмиллан в 2000 году независимо друг от друга разработали третий тип катализа — асимметричный органокатализ. Он основан на небольших органических молекулах.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии вручили Дженнифер Дудне и Эммануэль Шарпантье за ​​создание метода редактирования геномов.

Нобелевская неделя в этом году традиционно началась с объявления лауреатов премии по медицине и физиологии, затем объявили имена обладателей награды по физике.

7 октября назовут лауреата премии по литературе, а 8 октября — лауреата премии мира. Нобелевская неделя закончится 11 октября, когда станут известны лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции.