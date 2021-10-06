Львів закривають на локдаун

https://racurs.ua/ua/n161247-lviv-zakryvaut-na-lokdaun.html

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Львів з наступного тижня можут закрити на локдаун. Про запровадження жорсткого карантину 6 жовтня повідомив мер Андрій Садовий.

Остаточне рішення про локдаун ухвалить місцева комісія 8 жовтня.

Маємо погану статистику захворювання на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення. Але робити це маємо з розумом. Міський штаб оперативного реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи, — повідомив Садовий у своїх соцмережах.

Йдеться про такі обмеження:

обмеження масових заходів;

переведення навчальних закладів на дистанційний режим;

припинення планових операцій у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

На початку жовтня Садовий попереджав, що Львів не зможе уникнути потрапляння у червону зону карантину в Україні.

Він розповідав, що в лікарнях у важкому стані перебувають люди, які раніше не хворіли на коронавірус, а також ті, хто не робив щеплення від COVID-19. Тим часом у Львові всі школи міста вийшли на вакцинацію понад 80% персоналу.