«Червону» зону карантину прогнозують трьом областям. Фото: Слово і діло

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Коронавірус в Україні восени спалахнув із новою силою. Наразі три області відповідають критеріям червоного рівня епідеміологічної небезпеки.

За минулий тиждень показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 35%, рівень госпіталізацій — на 34%. При цьому госпіталізації випереджають виписки на 50%. Такий аналіз провели в Київській школі економіки (KSE).

Добова смертність за останні два тижні подвоїлася. За «зеленим» сценарієм, до кінця року загальна кількість летальних випадків в Україні може вийти на показник 68 тис. осіб, за «жовтим» — 80 тис. осіб, за «чорним» — 92 тис.

Подальше поширення COVID-19 залежатиме від мутації вірусу, тривалості імунітету, карантинних обмежень та темпів вакцинації.

Наразі Харківська, Запорізька та Херсонська області формально відповідають критеріям «червоного» рівня карантину. Найближчими днями в цих регіонах можуть посилити карантинні обмеження. Також у зоні ризику перебувають Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 315 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. В Києві рівень захворюваності — 210 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 5 жовтня, зареєстрували 12 тис. 662 нових хворих на коронавірус, а від ускладнень інфекції померли 320 людей. До лікарень при цьому потрапили 3 тис. 745 осіб.