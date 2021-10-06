«Красную» зону карантина прогнозируют трем областям. Фото: Слово и дело

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Коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой. Сейчас три области соответствуют критериям красного уровня эпидемиологической опасности.

За прошедшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 35%, уровень госпитализаций — на 34%. При этом госпитализации опережают выписки на 50%. Такой анализ провели в Киевской школе экономики (KSE).

Суточная смертность за последние две недели удвоилось. По «зеленому» сценарию, до конца года общее количество летальных случаев в Украине может выйти на показатель 68 тыс. человек, по «желтому» — 80 тыс. человек, по «черному» — 92 тыс.

Дальнейшее распространение COVID-19 будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантина и темпов вакцинации.

Сейчас Харьковская, Запорожская и Херсонская области формально соответствуют критериям «красного» уровня карантина. В ближайшие дни в этих регионах могут усилить карантинные ограничения. Также в зоне риска находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Уровень заболеваемости коронавирусом в целом по стране составляет 315 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. В Киеве уровень заболеваемости — 210 на 100 тыс. населения.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 5 октября, зарегистрировали 12 тыс. 662 новых заболевших коронавирусом, а от осложнений инфекции умерли 320 человек. В больницы при этом попали 3 тыс. 745 человек.