«Червону» зону анонсує Шмигаль — як працюватимуть області

https://racurs.ua/ua/n161249-chervonu-zonu-anonsuie-shmygal-yak-pracuvatymut-oblasti.html

Ракурс

«Червону» зону карантину анонсував прем'єр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 6 жовтня. Глава уряду розповів, який режим діятиме у проблемних регіонах. За словами Шмигаля, найближчими днями декілька областей можуть потрапити до «червоної» зони.

Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально. У працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів, — зазначив Шмигаль у середу.

У «червоній» зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садочки та 1−4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

На початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в «жовтій» зоні, — зауважив Шмигаль.

Він подякував українським педагогам за відповідальне ставлення до безпеки освітнього процесу.

Раніше сьогодні стало відомо, що Львів з наступного тижня можуть закрити на локдаун через погану статистику захворювання на коронавірусну інфекцію. Йдеться про такі обмеження: обмеження масових заходів; переведення навчальних закладів на дистанційний режим; припинення планових операцій у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

Нагадаємо, коронавірус в Україні восени спалахнув із новою силою. Наразі три області відповідають критеріям червоного рівня епідеміологічної небезпеки. За минулий тиждень показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 35%, рівень госпіталізацій — на 34%. Наразі Харківська, Запорізька та Херсонська області формально відповідають критеріям «червоного» рівня карантину. Також у зоні ризику перебувають Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.