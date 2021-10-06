Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/n161252-minimalnaya-pensiya-v-ukraine-vyrastet-s-1-dekabrya-shmygal-ozvuchil-summu.html

Ракурс

Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 тыс. 600 грн с 1 декабря 2021 года.

Такая пенсия будет для украинцев, которые имеют стаж 35 лет. Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд грн. Повышение пенсий произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6 тыс. 500 грн. Об этом 6 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube.

Это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев. Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе. Это обязанность государства и украинского правительства, — подчеркнул глава Кабмина.



Напомним, в сентябре министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала поднятие размера пенсии в 2022 году. Заявлялось, что пенсия вырастет для людей старше 70 лет и имеющих полный стаж. В проекте госбюджета на 2022 год на пенсии предусмотрели 200,6 млрд грн. Эти средства должны пойти на выплату пенсий 10,8 млн украинцев.

Также сообщалось, что будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам. А с 1 октября этого года запустили доплаты в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет. Начиная с октября следующего года доплаты по 300 грн будут получать пенсионеры старше 70 лет.