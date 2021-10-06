Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 грудня. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/ua/n161252-minimalna-pensiya-v-ukrayini-zroste-z-1-grudnya-shmygal-ozvuchyv-sumu.html

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Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 тис. 600 грн з 1 грудня 2021 року.

Така пенсія буде для українців, які мають стаж 35 років. Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 млрд грн. Підвищення пенсій відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6 тис. 500 грн. Про це 6 жовтня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося в YouTube.

Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат відбувається та буде відбуватися на регулярній основі. Це обов’язок держави та українського уряду, — наголосив очільник Кабміну.



Нагадаємо, у вересні міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підняття розміру пенсії у 2022 році. Заявлялося, що пенсія зросте для людей, що старші за 70 років та мають повний стаж. У проекті держбюджету на 2022 рік на пенсії передбачили 200,6 млрд грн. Ці кошти мають піти на виплату пенсій 10,8 млн українців.

Також повідомлялося, що будуть проіндексовані пенсії працюючим пенсіонерам. А з 1 жовтня цього року запустили доплати в розмірі 400 грн для пенсіонерів старше 75 років. Починаючи із жовтня наступного року доплати по 300 грн отримуватимуть пенсіонери старше 70 років.