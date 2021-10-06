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Ракурс
Напад в Укрексімбанку: наживо акція на підтримку журналістів

Мецгер — на вихід. Журналісти вийшли на протест до «Укрексімбанку» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

6 жов 2021, 14:12
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У середмісті Києва під будівлею «Укрексімбанку» 6 жовтня проводять акцію на підтримку журналістів «Схем». На 14.00 у цій установі мав відбутися брифінг керівництва, але його скасували без пояснень.

Раніше «Схеми» повідомили про напад на знімальну групу під час запису інтерв’ю із головою банку Євгеном Мецгером. З цього приводу порушено кримінальне провадження, з’явилася реакція і банку, і президента України.

Як повідомили у Watchers, на початку акції поруч з журналістами, які розгорнули плакати на вході до будівлі «Укрексімбанку», приземлився вазон, який, за словами очевидців, вилетів з вікна будівлі.


Напад в Укрексімбанку: наживо акція на підтримку журналістів, фото - Pavlovskiy News

Напад в Укрексімбанку: наживо акція на підтримку журналістів, фото - Pavlovskiy News

Джерело: Ракурс


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