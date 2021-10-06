Напад в Укрексімбанку: наживо акція на підтримку журналістів

https://racurs.ua/ua/n161251-mecger-na-vyhid-jurnalisty-vyyshly-na-protest-do-ukreksimbanku-translyaciya.html

Ракурс

У середмісті Києва під будівлею «Укрексімбанку» 6 жовтня проводять акцію на підтримку журналістів «Схем». На 14.00 у цій установі мав відбутися брифінг керівництва, але його скасували без пояснень.

Раніше «Схеми» повідомили про напад на знімальну групу під час запису інтерв’ю із головою банку Євгеном Мецгером. З цього приводу порушено кримінальне провадження, з’явилася реакція і банку, і президента України.

Як повідомили у Watchers, на початку акції поруч з журналістами, які розгорнули плакати на вході до будівлі «Укрексімбанку», приземлився вазон, який, за словами очевидців, вилетів з вікна будівлі.