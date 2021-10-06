Ломаченко проведе новий бій – коли та хто суперник. Фото: Boxingscene

https://racurs.ua/ua/n161250-lomachenko-provede-novyy-biy-koly-ta-hto-supernyk.html

Ракурс

Василь Ломаченко, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, проведе поєдинок з ганським легковаговиком Річардом Коммі. Обидва боксери програли свої чемпіонські пояси Теофімо Лопесу.

Бій пройде 11 грудня. Ломаченко і Коммі очолять вечір боксу Top Rank на арені «Медісон-сквер-гарден» в Нью-Йорку, повідомляє ESPN.

Поєдинок відбудеться після церемонії вручення призу Гайсмана — нагороди найкращому гравцеві студентського американського футболу.

Як відомо, в червні Ломаченко технічним нокаутом здобув перемогу над японцем Накатані. Цією перемогою українець перекрив поразку від Теофімо Лопеса, яка відбулася в жовтні минулого року.

Тоді Ломаченко за рішенням суддів втратив всі свої чемпіонські титули. На рахунку Василя тепер 15 перемог (11 — нокаутом) та дві поразки.

Коммі у своєму останньому поєдинку в лютому переміг Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

Джерело: ESPN