Дружина Саакашвілі пояснила любовний трикутник з чоловіком і «слугою» Ясько

Дружина Саакашвілі. Фото: kavkaz-uzel.eu

https://racurs.ua/ua/n161248-drujyna-saakashvili-poyasnyla-lubovnyy-trykutnyk-z-cholovikom-i-slugou-yasko.html

Ракурс

Дружина Саакашвілі Сандра Рулофс прокоментувала стосунки свого чоловіка з нардепом «Слуги народу» Єлизаветою Ясько.

За словами колишньої першої леді Грузії, інформація про роман чоловіка стала для неї несподіванкою. Про це Рулофс написала на своїй сторінці у Facebook.

Не приховуватиму, що відео, розміщене в п’ятницю в інтернеті, було для мене несподіваним, а форма абсолютно неприйнятною. Незважаючи на особисті емоції, зберігаю спокій, вірю, що ми вийдемо з цієї боротьби переможцями, — написала офіційна дружина Саакашвілі.

1 жовтня в день свого затримання в Грузії Саакашвілі поширив відео з Єлизаветою Ясько. Вони повідомили, що найближчим часом хочуть створити сім’ю. Водночас у ЗМІ не з’являлося інформації, що Саакашвілі розійшовся зі своєю офіційною дружиною.

Сандра Рулофс заявила, що вважає свого чоловіка політв’язнем та вимагає його звільнення.

Саакашвілі — політичний в’язень. І я як громадянка Грузії повністю приєднуюся до вимоги його негайного звільнення з ув’язнення, — написала вона.



Нагадаємо, Михайло Сакашвілі та нардеп зі «Слуги народу» Єлизавета Ясько зізналися в романтичному зв’язку. Після арешту Саакашвілі в Грузії вони оприлюднили на своїх сторінках у Фейсбук відео, у якому Ясько написала, що зізнання умисно записали до від‘їзду Саакашвілі до Грузії.

Нардеп, яка очолює українську делегацію в ПАРЄ, звернулася до української влади із закликом захистити свого коханого.