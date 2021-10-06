Жена Саакашвили объяснила любовный треугольник с мужем и «слугой» Ясько

Жена Саакашвили. Фото: kavkaz-uzel.eu

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Жена Саакашвили Сандра Рулофс прокомментировала отношения мужа с нардепом «Слуги народа» Елизаветой Ясько.

По словам бывшей первой леди Грузии, информация о романе мужа стала для нее неожиданностью. Об этом Рулофс написала на своей странице в Facebook.

Не скрою, что видео, размещенное в пятницу в интернете, было для меня неожиданным, а форма абсолютно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем из этой борьбы победителями, — написала официальная жена Саакашвили.

1 октября в день своего задержания в Грузии Саакашвили распространил видео с Елизаветой Ясько. Они сообщили, что в ближайшее время собираются создать семью. В то же время в СМИ не появлялось информации, что Саакашвили разошелся со своей официальной женой.

Рулофс заявила, что считает своего мужа политзаключенным и требует его освобождения.

Саакашвили — политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию его немедленного освобождения из заключения, — написала она.



Напомним, Михаил Сакашвили, экс-президент Грузии, и нардеп из «Слуги народа» Елизавета Ясько признались в романтической связи. После ареста Саакашвили в Грузии они обнародовали на своих страницах в Фейсбук видео, в котором Ясько написала, что признание специально записали до отъезда Саакашвили в Грузии.

Нардеп, возглавляющая украинскую делегацию в ПАСЕ, обратилась к украинским властям с призывом защитить своего любимого.