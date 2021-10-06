Ломаченко проведет новый бой – когда и кто соперник. Фото: Boxingscene

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Ракурс

Василий Ломаченко, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, проведет поединок с ганским легковесом Ричардом Комми. Оба боксера проиграли свои чемпионские пояса Теофимо Лопесу.

Бой пройдет 11 декабря. Ломаченко и Комми возглавят вечер бокса Top Rank на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, сообщает ESPN.

Поединок состоится после церемонии вручения приза Гайсмана — награды лучшему игроку студенческого американского футбола.

Как известно, в июне Ломаченко техническим нокаутом одержал победу над японцем Накатани. Этой победой украинец перекрыл поражение от Теофимо Лопеса, которое состоялось в октябре прошлого года.

Тогда Ломаченко по решению судей потерял все свои чемпионские титулы. На счету Василия теперь 15 побед (11 — нокаутом) и два поражения.

Комми в своем последнем поединке в феврале победил Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

Источник: ESPN