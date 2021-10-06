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Ракурс
Мецгер — на выход. Журналисты вышли на протест к «Укрэксимбанку»

Мецгер — на выход. Журналисты вышли на протест к «Укрэксимбанку» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 окт 2021, 14:12
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В центре Киева под зданием «Укрэксимбанка» 6 октября проводят акцию в поддержку журналистов «Схем». На 14.00 в этом учреждении планировали брифинг руководства, но его отменили без объяснения.

Ранее «Схемы» сообщили о нападении на съемочную группу во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером. По этому поводу возбуждено уголовное производство, появилась реакция и банка, и президента Украины.

Как сообщили в Watchers, в начале акции рядом с журналистами, развернувшими плакаты на входе у здания «Укрэксимбанка», приземлился вазон, который, по словам очевидцев, вылетел из окна здания.


Нападение в Укрэксимбанка: вживую акция в поддержку журналистов, фото - Pavlovskiy News

Нападение в Укрэксимбанка: вживую акция в поддержку журналистов, фото - Pavlovskiy News

Источник: Ракурс


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