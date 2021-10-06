Причину появи «ковідних пальців» назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n161253-prychynu-poyavy-kovidnyh-palciv-nazvaly-vcheni.html

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Чому у деяких хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 спостерігається ураження пальців ніг та рук, подібні до опіків і обморожень, пояснили вчені.

Побічний ефект може з’явитися у людей в будь-якому віці, але частіше він уражає дітей і підлітків. Деякі пацієнти переносять це безболісно, проте іноді трапляються досить болючі висипи і пухирі, які супроводжуються свербіжем. Про це повідомляє ВВС.

На думку вчених, «ковідні пальці», ймовірно, є побічним ефектом перемикання організму в режим атаки для боротьби з вірусом. Британський ортопед доктор Іван Брістоу заявив, що у більшості випадків такі ураження минають самі по собі, проте деяким може знадобитися лікування кремами та іншими ліками.

Лікарі вказують, що «ковідні пальці» частіше виявлялися на ранній стадії пандемії, але менш поширені в нинішній хвилі штаму «Дельта». Науковці не виключають, що це може бути пов’язано з вакцинацією.

Навесні 2020 року дослідники вивчили 50 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію пальців ніг. Вдалося визначити, що у цьому процесі задіяний противірусний білок, що має назву інтерферон першого типу, а також тип антитіл, які помилково атакують власні клітини і тканини людини.