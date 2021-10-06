Кейт Миддлтон. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма и герцогиня Кембриджская, появилась на публике в платье демократичного масс-маркет бренда Zara.

Примечательно, что платье она купила еще в прошлом году. Об этом сообщает Daily Mail.

Серое платье в клетку с юбкой-плиссе и бантом на шее уже видели на Кейт Миддлтон несколько раз за последний год. Вероятно, таким образом герцогиня дает понять, что осознанно относится к гардеробу и разумному потреблению.

Папарацци засняли 39-летнюю Кейт Миддлтон вместе с мужем во время визита в Исследовательский институт в Лондоне. Ее образ дополнили туфли на высоких каблуках марки Hugo Boss, небольшие серьги и медицинская маска.

Отмечается, что стоимость наряда составила 16 фунтов стерлингов (571 гривна) с учетом скидки. Первоначальная цена платья составляла 90 фунтов стерлингов (3 тыс. 214 гривен).

Поклонники отметили любовь герцогини Кембриджской к нарядам из масс-маркета. Один из ее любимых брендов — испанский производитель одежды, обуви и аксессуаров Zara. Вдобавок герцогиня отдает предпочтение бижутерии британского бренда Accessorize. В то же время спортивную обувь Миддлтон чаще всего покупает в магазине M&S.

Наряды герцогини также часто состоят из вещей брендов H&M, Topshop, Asos и Warehouse, которые находятся в среднем ценовом сегменте. Отмечается, что герцогиня нередко выходит в свет в старых предметах гардероба.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру киноленты о спецагенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die), которая состоялась в Лондоне. На публике герцогиня Кембриджская появилась в роскошном платье в золотых блестках от Jenny Packham.

Источник: Daily Mail