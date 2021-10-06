Бюлетени. Фото: ЦИК

https://racurs.ua/n161275-dovybory-v-radu-cik-pridumala-sposob-borby-s-dvoynikami.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками.

Для этого введут порядковые номера в соответствующих графах бюллетеней. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

Как считают в ЦИК, это облегчит кандидатам в депутаты проведение предвыборной агитации, а избирателям — поможет осуществить осознанный выбор. Также в избирательной комиссии отметили, что порядковые номера, указанные в избирательном бюллетене, не будут меняться, даже если кто-то из кандидатов решит снять свою кандидатуру или будет отменена регистрация кандидата.

В частности, комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней. Они будут светло-фиолетового цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами, в частности, графическими антисканерными элементами.

Во время печати бюллетеней используют защитные краски, которые будут светиться под действием ультрафиолета. Текст будет печататься на государственном языке лишь с одной стороны. Также на бюллетене будет указан номер избирательного участка.