Бюлетені. Фото: ЦВК

https://racurs.ua/ua/n161275-dovybory-v-radu-cvk-vygadala-sposib-borotby-z-dviynykamy.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила нові правила оформлення виборчих бюлетенів, які мають допомогти в боротьбі з кандидатами-двійниками.

Для цього запровадять порядкові номери у відповідних графах бюлетенів. Про це повідомили в прес-службі комісії.

Як вважають у ЦВК, це полегшить кандидатам у депутати проведення передвиборчої агітації, а виборцям — допоможе здійснити усвідомлений вибір. Також у виборчій комісії наголосили, що порядкові номери, вказані у виборчому бюлетені, не будуть змінюватися, навіть якщо хтось із кандидатів вирішить зняти свою кандидатуру або буде скасовано реєстрацію кандидата.

Зокрема, комісія затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів. Вони будуть світло-фіолетового кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами, зокрема, з графічними антисканерними елементами.

Під час друку бюлетенів використають захисні фарби, які будуть світитися під дією ультрафіолету. Текст друкуватиметься державною мовою лише з одного боку. Також на бюлетені буде вказано номер виборчої дільниці.