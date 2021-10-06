Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161274-try-vakcyny-vid-grypu-dostavyly-v-ukrayinu-de-prydbaty.html

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Вакцинація в Україні триває — відтепер українці можуть прищепитися від грипу вже на початку епідемічного сезону.

Наразі держава вже отримала препарати від трьох виробників. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров’я.

«Ваксігрип. Тетра» — очікується 850 тисяч доз, «Інфлувак. Тетра» — очікується 200 тисяч доз, «Джі Флю Квадривалент» — очікується 200 тисяч доз. Загалом, цього сезону ми очікуємо 1,25 млн доз вакцин", — розповіли в ЦГЗ.

Повідомляється, що щодо вакцини «Джі Флю Квадривалент» видали позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тис. доз вакцини, а 61 тис. доз уже можна придбати в українських аптеках.

Водночас щеплень «Ваксігрип. Тетра» в Україні є 85 тис. доз. У першій половині жовтня очікується 350 тис. доз, а другій половині місяця ще 270 тис. доз. Натомість вакцини «Інфлувак. Тетра» ввезено, але вони перебувають на лабораторному контролі.

У Центрі громадського здоров’я нагадали, що сезон грипу та ГРВІ в Україні вже почався, а кращим методом захисту залишається вакцинація.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пік коронавірусу в Україні планують на кінець осені, а разом із ним можливий і спалах грипу. Наразі в Україні грипу не фіксують, але українці масово хворіють на віруси респіраторної групи.