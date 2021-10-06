Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/n161274-tri-vakciny-ot-grippa-dostavili-v-ukrainu-gde-priobresti.html

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Вакцинация в Украине продолжается — теперь украинцы могут привиться от гриппа уже в начале эпидемического сезона.

Государство получило препараты от трех производителей. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

«Ваксигрип. Тетра» — ожидается 850 тыс. доз, «Инфлювак. Тетра» — ожидается 200 тыс. доз, «Джи Флю Квадривалент» — ожидается 200 тыс. доз. В общем, в этом сезоне мы ожидаем 1,25 млн доз вакцин, — рассказали в ЦОС.

Сообщается, что по вакцине «Джи Флю Квадривалент» выдали положительное заключение о соответствии медицинским иммунобиологическим требованиям государственных и международных стандартов на почти 151 тыс. доз вакцины, а 61 тыс. доз уже можно приобрести в украинских аптеках.

В то же время вакцин «Ваксигрип. Тетра» в Украине ожидается 85 тыс. доз. В первой половине октября привезут 350 тыс. доз, а во второй половине месяца еще 270 тыс. доз. Вакцины «Инфлювак. Тетра» ввезены, но они находятся на лабораторном контроле.

В Центре общественного здоровья напомнили, что сезон гриппа и ОРВИ в Украине уже начался, а лучшим методом защиты остается вакцинация.

Напомним, ранее мы сообщали, что пик коронавируса в Украине планируют на конец осени, а вместе с ним возможна и вспышка гриппа. Сейчас в Украине гриппа не наблюдают, но украинцы массово болеют вирусами респираторной группы.