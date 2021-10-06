Способ уничтожения опасных астероидов нашли ученые

Астероид. Фото: istock

https://racurs.ua/n161273-sposob-unichtojeniya-opasnyh-asteroidov-nashli-uchenye.html

Ракурс

Опасные астероиды научились уничтожать ученые. Астрономы Университета Джона Хопкинса нашли способ предотвратить столкновения небесных тел с Землей.

Для этого исследователи взорвали астероид с помощью ядерного устройства. Научную работу опубликовали в журнале Acta Astronautica.

Сообщается, что научные сотрудники изучили, как разные орбиты астероидов и разные распределения скоростей фрагментов, на которые можно разбить небесное тело, влияют на судьбу частей.

Был рассмотрен случай, когда устройство мощностью в одну мегатонну взорвали в нескольких метрах от поверхности астероида. В качестве начальных условий они выбрали пять различных орбит небесного тела.

Оказалось, что если взорвать астероид за два месяца до столкновения, то это снизит ударную массу небесного тела в тысячу и более раз, то есть 99,9% массы астероида не попадет в атмосферу Земли. Для более крупного объекта взрыв будет менее эффективным, однако при разрушении небесного тела за шесть месяцев удастся уменьшить ударную массу на 99%.

Предполагается, что нужно использовать кинетические ударные элементы, чтобы отклонить астероид за 10 месяцев до столкновения. Однако в ситуации, когда опасный астероид обнаружат незадолго до падения на Землю, требуются более быстрые методы предотвращения катастрофы.

Напомним, ранее мы сообщали, что опасные астероиды рядом с нашей планетой выявили колумбийские ученые. Это рой из 88 околоземных объектов, возникших в результате распада одной кометы 20 тыс. лет назад.