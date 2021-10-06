В НАТО сократили миссию РФ и выгнали восемь дипломатов

НАТО. Фото: RT

https://racurs.ua/n161272-v-nato-sokratili-missiu-rf-i-vygnali-vosem-diplomatov.html

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НАТО, североатлантический альянс, решил выслать восемь сотрудников миссии Российской Федерации в Брюсселе из-за враждебной деятельности Москвы.

Теперь миссия РФ будет состоять только из 10 дипломатов. Об этом говорится в заявлении НАТО.

Страны-члены Альянса приняли решение об отзыве аккредитации восьми членов российского представительства, поскольку они были необъявленными офицерами российской разведки.

Мы можем подтвердить, что мы сократили до 10 количество должностей, которые Российская Федерация может аккредитовать в НАТО. Политика в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и одновременно мы остаемся открытыми для конструктивного диалога, — говорится в заявлении.



В то же время издание Sky News добавило, что среди активности РФ, которую в НАТО признали враждебной, фигурируют «убийства и шпионаж».

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины предлагает привести специальные звания младшего начальствующего состава службы гражданской защиты в соответствие со стандартами НАТО.