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Натовские звания бойцам ГСЧС предлагает присвоить Кабмин, фото - ГСЧС

Бойцы ГСЧС получат спецзвания НАТО

29 сен 2021, 14:11
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Кабинет министров Украины предлагает привести специальные звания младшего начальствующего состава службы гражданской защиты в соответствие со стандартами НАТО.

Об этом говорится в законопроекте по совершенствованию законодательства по вопросам прохождения службы гражданской защиты, которое согласовал 29 сентября Кабмин.

Текст изменений опубликовал в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.


Речь идет о таких званиях:

  • звание младший сержант и сержант службы гражданской защиты (СЦЗ) предлагается заменить на — сержант службы гражданской защиты;
  • звание старший сержант СЦЗ и старшина СЦЗ — на мастер-сержант СЦЗ;
  • звание прапорщика СЦЗ и старшего прапорщика СЦЗ — на главный мастер-сержант СЦЗ.

Источник: Ракурс


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