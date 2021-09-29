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Кабинет министров Украины предлагает привести специальные звания младшего начальствующего состава службы гражданской защиты в соответствие со стандартами НАТО.
Об этом говорится в законопроекте по совершенствованию законодательства по вопросам прохождения службы гражданской защиты, которое согласовал 29 сентября Кабмин.
Текст изменений опубликовал в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Речь идет о таких званиях:
- звание младший сержант и сержант службы гражданской защиты (СЦЗ) предлагается заменить на — сержант службы гражданской защиты;
- звание старший сержант СЦЗ и старшина СЦЗ — на мастер-сержант СЦЗ;
- звание прапорщика СЦЗ и старшего прапорщика СЦЗ — на главный мастер-сержант СЦЗ.
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