Натівські звання бійцям ДСНС пропонує присвоїти Кабмін, фото - ДСНС

https://racurs.ua/ua/n160904-biyci-dsns-otrymaut-speczvannya-nato.html

Ракурс

Кабінет міністрів України пропонує привести спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту у відповідність до стандартів НАТО.

Про це йдеться у законопроекті щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив 29 вересня Кабмін.

Текст змін опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Йдеться про такі звання: