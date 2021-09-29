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Ракурс
Натівські звання бійцям ДСНС пропонує присвоїти Кабмін, фото - ДСНС

Бійці ДСНС отримають спецзвання НАТО

29 вер 2021, 14:11
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Кабінет міністрів України пропонує привести спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту у відповідність до стандартів НАТО.

Про це йдеться у законопроекті щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив 29 вересня Кабмін.

Текст змін опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.


Йдеться про такі звання:

  • звання молодший сержант і сержант служби цивільного захисту (СЦЗ) замінити на — сержант служби цивільного захисту;
  • звання старший сержант СЦЗ та старшина СЦЗ — на майстер-сержант СЦЗ;
  • звання прапорщика СЦЗ та старшого прапорщика СЦЗ — на головний майстер-сержант СЦЗ.

Джерело: Ракурс


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