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Кабінет міністрів України пропонує привести спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту у відповідність до стандартів НАТО.
Про це йдеться у законопроекті щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив 29 вересня Кабмін.
Текст змін опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
Йдеться про такі звання:
- звання молодший сержант і сержант служби цивільного захисту (СЦЗ) замінити на — сержант служби цивільного захисту;
- звання старший сержант СЦЗ та старшина СЦЗ — на майстер-сержант СЦЗ;
- звання прапорщика СЦЗ та старшого прапорщика СЦЗ — на головний майстер-сержант СЦЗ.
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